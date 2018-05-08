بالصور.. الاعتداء على مرشح عراقي في أربيل

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بتعرض رئيس قائمة الجيل الجديد في #أربيل ، رابون معروف، المرشح للانتخابات العراقية، لاعتداء بالضرب من قبل مجهولين.

وأوضح المصدر أن مجهولين قاموا بالاعتداء على معروف خلال إقامته المؤتمر الانتخابي في شارع المظفرية وسط أربيل، ما أسفر عن إصابته بجروح بليغة في رأسه. وأضاف أنه تم نقل معروف إلى المستشفى وهو الآن في حالة خطرة، فيما فتحت القوات الأمنية التحقيق بالحادثة من أجل ملاحقة الجناة.

يشار إلى أن عضو حراك الجيل الجديد سيروان بابان، كان قد كشف في وقت سابق عن تعرض المؤتمر الانتخابي لقائمته في دهوك إلى هجوم من قبل مجاميع مسلحة غير معروفة.

أول حزب يخرق أسوار الإقليم

ويعتبر حراك الجيل الجديد الذي تأسس على يد رجل الأعمال الكردي شاسوار عبد الواحد، بعد الاحتجاجات التي حصلت عقب الإجراءات التي اتخذتها بغداد بحق إقليم #كردستان على خلفية استفتاء انفصال الإقليم العام الماضي، أول حراك شبابي خارج أطر الأحزاب الرئيسية في الإقليم الذي استطاع أن يؤسس قائمة انتخابية ليدخل بها في جميع المحافظات العراقية، وبذلك يكون أول حزب كردي يدخل المعترك السياسي من خارج أسوار الإقليم.

وكان شاسوار عبد الواحد قد بيّن في المؤتمر التأسيسي للقائمة أن الهدف من تأسيس حراك "الجيل الجديد" التي تركز على تحسين الواقع الاقتصادي هو تقديم وجوه جديدة بغض النظر عن الفئة العمرية والطبقة الاجتماعية والانتماء القومي والمذهبي، لكون الحراك تأسس بالأصل ليكون عابراً لتلك الحدود، مضيفاً أن الحراك ينطلق من منطلق أن لدى العراقيين القدرة على التغيير وإحداث فرق، والنهوض بالبلد إلى ما هو أفضل، إلا أنهم لغاية الآن لم يحصلوا على فرصة لخدمة بلادهم ومواطنيهم.

يذكر أن حراك "الجيل الجديد" يعد أول حركة سياسية كردية تعقد لقاءً جماهيرياً خارج حدود إقليم كردستان وفي المناطق العربية لتقديم برنامجها السياسي واللقاء بجماهير من قوميات أخرى، وهو ما لم تقم به الأحزاب والحركات السياسية الكردية الأخرى، حيث كانت تقتصر لقاءات ومؤتمرات تلك الأحزاب على المناطق ذات الغالبية الكردية أو متعددة القوميات.