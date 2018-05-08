قبل الانتخابات.. أسماء مطروحة لرئاسة الحكومة العراقية

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية التي من المقرر إجراؤها في الثاني عشر من مايو/أيار الحالي، تطرح أسماء علناً وفي الكواليس لرئاسة الحكومة العراقية القادمة. ومن ضمن الأسامي:

حيدر العبادي: قيادي في "حزب الدعوة" ومرشح في الانتخابات. ويشغل العبادي منصب رئيس الوزراء منذ عام 2014 وقد أعلن النصر على #داعش عام 2017. ويترأس العبادي قائمة "النصر" في الانتخابات البرلمانية.

نوري المالكي: قيادي في "حزب الدعوة" ومرشح في #الانتخابات. كان رئيساً لوزراء العراق لولايتين ولكنه استقال تحت الضغوط بعد أن انهارت المؤسسة العسكرية العراقية بعد تقدم داعش في المناطق الشمالية وأبرزها محافظة #نينوى عام 2014. ويترأس المالكي قائمة "دولة القانون".

فالح الفياض: يشغل منصب مستشار الأمن الوطني العراقي، وهو قيادي في "تيار الإصلاح الوطني" الذي يتزعمه وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري. الفياض ليس مرشحاً في الانتخابات البرلمانية.

هادي العامري: زعيم "منظمة بدر" وأحد قيادات ميليشيات "الحشد الشعبي" التي تدعمها إيران. كان يشغل منصب "وزير النقل والمواصلات" في حكومة نوري المالكي. والعامري مرشح في الانتخابات البرلمانية العراقية ويترأس قائمة "الفتح" التي شكلها عدد من المجموعات المنضوية تحت عباءة "الحشد الشعبي" ومنها "عصائب أهل الحق".

بهاء الأعرجي: قيادي سابق في "كتلة الأحرار" البرلمانية التابعة لمقتدى الصدر. كان رئيسا للجنة النزاهة في البرلمان العراقي ولم يترشح في الانتخابات البرلمانية.

طارق نجم: قيادي في "حزب الدعوة". سطع نجمه في الساحة السياسية العراقية بعد خروج القوات الأميركية عام 2011 وكان اسمه مطروحاً أيضاً لرئاسة الوزراء عام 2014 قبل أن تتم تسمية العبادي. ولم يترشح نجم في الانتخابات البرلمانية.

اراس حبيب: يترأس حزب المؤتمر الوطني وقد خلف أحمد الجلبي في هذا المنصب بعد وفاة الأخير. ويعتبر أحد الوجوه الاقتصادية في البلاد والعقل الاقتصادي في حزبه. وهو مرشح في الانتخابات عن قائمة "النصر" التي يتزعمها حيدر العبادي.