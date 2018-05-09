انتخابات العراق.. اتهامات متبادلة بين القادة الأكراد

عشية الانتخابات العراقية، اتهم نائب رئيس وزراء الأسبق، برهم صالح، الذي ترأس قائمة تحالف العدالة والديمقراطية لخوض الانتخابات النيابية، الحزب الديمقراطي الكردستاني بممارسة ضغوط لسحب مرشحيه من الانتخابات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مقرب من برهم صالح، الأربعاء، أن ثلاثة مرشحين من تحالف العدالة والديمقراطية انسحبوا من التحالف في دهوك، بسبب الأموال التي تلقوها من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يترأسه مسعود بارزاني مقابل الانضمام لحزبهم، مشيراً إلى أن حزب بارزاني يعتقد أن دهوك بالكامل دائرة انتخابية تابعة له، ولا يشاركه فيها سوى الاتحاد الإسلامي الكردستاني، ولا يريد لأي قائمة سياسية أن تنافسه في تلك المحافظة.

وبين المصدر أن حزب بارزاني يمارس ضغوطات على مرشحي الائتلافات والأحزاب الأخرى في محافظات الإقليم، مشيرا إلى أن انسحاب عدد من المرشحين من قوائم أخرى في أربيل ودهوك يعود لعدة أسباب بينها وجود ضغوطات شعبية وسياسية على المرشحين.

يذكر أن قبل أيام انسحبت مرشحتان من ائتلاف النصر الذي يترأسه رئيس الوزراء حيدر العبادي في أربيل، لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، قد اتهم حزب بارزاني بممارسة ضغوط على الناخبين من موظفي الإقليم من أجل التصويت لصالحه.

ضغوط حكومية وحزبية

فيما ردت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، نجيبة نجيب، على بيان مكتب رئيس الوزراء بشأن مزاعم وجود ضغوط حكومية وحزبية على الناخبين في إقليم كردستان لانتخاب جهات معينة، كما بينت نجيب، أن الاتهامات التي تعرضها الأحزاب الكردية المنافسة، ترتكز على استراتيجية مهاجمة الحزب الديمقراطي الكردستاني، بدلاً عن تقديم برامج انتخابية واقعية تخدم الإقليم ومواطنيه.

وفي إطار الانتخابات، أكد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات كريم التميمي في مؤتمر صحافي عقده الأربعاء، أن حمل أي ناخب لبطاقة انتخابية ليست له، سيعرضه للمساءلة القانونية التي قد يسجن بسببها لمدة 15 عاما.

كما أن ثبوت التلاعب بالأجهزة الإلكترونية من قبل أي مرشح أو أي حزب، ستكون عقوبته حذف نتائجه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ويتنافس في هذه الانتخابات النيابية الرابعة والتي تعتبر الأولى بعد القضاء على داعش نحو 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفاً انتخابياً للحصول على أحد مقاعد الـ329.