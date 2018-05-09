على عتبة الانتخابات.. صراع كردي كردي في العراق

هاجم مسؤول الأمن والمعلومات في إقليم كردستان لاهور شيخ جنكي، الثلاثاء، رئيس وزراء إقليم كردستان نيجرفان برزاني الذي كان قد اتهم الأحزاب في السليمانية، بممارسة الإرهاب الفكري.

وقال شيخ جنكي خلال مؤتمر انتخابي في منطقة دباشان في السليمانية: "إن من يتهمنا بالإرهاب الفكري فليضرب رأسه في أكبر صخرة بجبل ازمر الشامخ".

وأضاف جنكي الذي كان له دور بارز في إخماد الحرب بين البيشمركة والجيش العراقي في كركوك عقب استفتاء استقلال كردستان إلى جانب بافل طالباني ابن الرئيس الراحل جلال طالباني بإعطاء أوامر الانسحاب للبيشمركة من كركوك: "نحن لن نخدع جماهيرنا ولكن هناك جهات قامت مراراً وتكراراً بخداع جماهيرها"، في إشارة إلى حزب الديمقراطي الكردستاني، الذي دائماً ما يعتبر بخطاباته أنه المدافع الأوحد عن حقوق الكرد.

يذكر أن نيجيرفان بارزاني اتهم يوم الجمعة الماضي، حزبي "اليكيتي" و"حركة التغيير" في السليمانية بمحاربة الحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال تشويه الحزب أمام أهالي السليمانية وبالإرهاب الفكري.

وقال بارزاني: إن تواجد مسعود بارزاني والديمقراطي الكردستاني في بغداد أثبت أنه من أجل حماية حقوق الكرد وليس للحصول على المناصب، مضيفاً: إن محاولات فصل السليمانية عن إقليم كردستان لن تنجح، لأنهم لا يعرفون تاريخ هذه المدينة العريقة.

وفي الإطار نفسه، أعلنت عضو مجلس النواب العراقي عن حركة التغيير تافكة أحمد الاثنين عن مطالبة نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، نيجيرفان بارزاني، بتوضيح أقواله حول عبارة الإرهاب الفكري.

وأضافت تافكة أحمد: ليس من حق أي أحد التجاوز على محافظة السليمانية، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي فقد فقدت الأحزاب الكردية مصداقيتها لدى الشارع الكردي، ما دفع بعض الأحزاب إلى سياسية كسر العظم لغرض جمع الأصوات.

وأوضحت أحمد أن "الأحزاب الكردية طوال الدورات الماضية في البرلمان لم تكن موحدة بل مشتتة، وأن وجود تحالف كردي داخل قبة البرلمان ليست سوى كذبة، لاسيما أن همهم الوحيد كان الحصول على المناصب والوظائف في بغداد دون مراعاة مصلحة المواطن الكردي"، لافتة إلى أنهم "لم يتفقوا على أي مادة دستورية تخدم مصالح الكرد، مرجحة وباعتقادها الشخصي أن "25% إلى 30% من الناخبين الكرد لن يشاركوا في الانتخابات".