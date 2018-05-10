انتخابات العراق.. خروقات متفرقة وتعطل أجهزة إلكترونية

كشف منسق منظمة "تموز" لمراقبة الانتخابات في العراق، عن توقف بعض الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالاقتراع في عدد من مراكز بغداد والمحافظات، اليوم الخميس.

وأفاد المكتب الإعلامي لمنظمة تموز في اتصال مع العربية.نت: أن المنظمة سجلت اليوم العديد من الخروقات أثناء مراقبتها التصويت الخاص في مدينة الصدر ببغداد، وأماكن أخرى من العراق، تمثلت في أغلب مراكز الاقتراع بتعطل أجهزة التحقق.

كما أوضح أن الأعطال تسببت بتكدس أعداد هائلة أمام باب المركز وتشكيل طوابير طويلة، بالإضافة إلى وجود جهاز واحد للتحقق، فيما إذا كان الناخب ينتخب في المركز ذاته أو لا.

إلى ذلك، أشار المكتب، إلى أنه تم رصد وجود بعض أجهزة التحقق التي لم تقرأ بصمات الوجه للناخبين، مبيناً أن هناك مشاكل حدثت بين موظفي المفوضية والناخبين، وخاصة وأنه تم رصد عدم السماح للمراقبين من الدخول إلى أحد المراكز في صلاح الدين.

وتناقلت وسائل اعلام محلية شكوى ناخبي محافظة #السليمانية الخميس من بطء عملية الاقتراع، ما أثر سلباً على اقبال الناخبين، وعودة بعضهم الى البيوت على أمل الرجوع في ساعات اخرى.

وفي السياق ذاته، سجل حراك الجيل الجديد شكوى على فرع المفوضية في السليمانية لعدم التزام المفوضية بالموعد الأخير لتسليم البطاقات الانتخابية الى ان المواطنين.

يذكر أن المفوضية أعلنت في وقت سابق، بأنه يحق لأكثر من 900 ألف ناخب من الجيش والأجهزة الأمنية بضمنهم قوات البيشمركة، التصويت ضمن الاقتراع الخاص ولمدة يومين، ينتهي مساء يوم الجمعة.

وسيصوت الناخبون العراقيون في يوم السبت القادم 12 مايو الجاري، في رابع انتخابات تشريعية منذ 2003، لتقرير مصير الأربع سنوات القادمة.