العراق.. هاتف مساعد البغدادي يطيح بـ4 قيادات لداعش

قال مستشار أمني للحكومة العراقية اليوم الخميس إن ضباطا بالمخابرات العراقية يحتجزون أحد مساعدي أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، وإنهم استخدموا تطبيقا على هاتفه المحمول للإيقاع بأربعة من قادة التنظيم.

وقال المستشار الأمني هشام الهاشمي لرويترز اليوم إن السلطات التركية ألقت القبض على إسماعيل العيثاوي المعروف كذلك بكنية أبو زيد العراقي في فبراير شباط في #تركيا وسلمته لمسؤولين بالمخابرات العراقية.

ووصف الهاشمي العيثاوي بأنه مساعد مباشر للبغدادي وكان مسؤولا عن التحويلات المالية إلى الحسابات المصرفية للتنظيم في عدة دول.

وقال إن ضباط المخابرات العراقية استخدموا تطبيق تليغرام للرسائل على هاتف العيثاوي للإيقاع بقادة آخرين من التنظيم واستدراجهم لعبور الحدود من سوريا إلى #العراق حيث ألقي القبض عليهم.

وتابع أن من بين المقبوض عليهم صدام الجمل وهو سوري كان والي منطقة شرق الفرات في التنظيم.

ووصف الهاشمي العيثاوي والجمل بأنهما أبرز شخصيتين يتم اعتقالهما من التنظيم. وأعلن التلفزيون العراقي القبض على الخمسة أمس الأربعاء.

وقال الهاشمي "العملية تمت بالتعاون مع المخابرات الأميركية من ضمن التحالف والمخابرات التركية" مشيرا إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة يقاتل تنظيم داعش على جانبي الحدود السورية العراقية.

وتابع أن ضباط المخابرات العراقية والأميركية تمكنوا، بعد القبض على العيثاوي، من الكشف عن الحسابات المصرفية للتنظيم وجميع الشفرات التي كان يستخدمها.

إلى جانب العيثاوي والجمل تم اعتقال ثلاثة قادة ميدانيين هم السوري محمد حسين القدير والعراقيان عمر شهاب الكربولي وعصام عبد القادر الزوبعي.

وقال الهاشمي إن "الحبل يضيق" حول البغدادي زعيم التنظيم واسمه الحقيقي إبراهيم السامرائي.

ويعتقد أن البغدادي، مختبئ الآن في المنطقة الحدودية بين #سوريا والعراق بعد أن خسر جميع المدن والبلدات التي كان يسيطر عليها.

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الشهر الماضي إنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة ضد المتطرفين المتمركزين في سوريا.

ونفذت القوات الجوية العراقية عدة ضربات جوية منذ العام الماضي ضد مواقع للتنظيم على الأراضي السورية.