فيديو "مريب" لصناديق أموال وصور للعامري.. والعراق يوضح

أثار فيديو تم تداوله، الأربعاء، على مواقع التواصل الاجتماعي الريبة في الأوساط العراقية، لاسيما بعد أن أظهرت اللقطات صناديق ممتلئة بالدولارات، قيل إنها أتت من إيران، وعليها صور لقائد منظمة بدر وزعيم ائتلاف الفتح في العراق #هادي_العامري.

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Iraq's International Federal Police confiscates 31 boxes containing hundreds of thousands of dollars in cash en route from #Iran to #Iraq in support of Hadi al-Ameri, head of the Tehran proxy Badr Organization. pic.twitter.com/OxVNgYillC — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) May 9, 2018

وظهر في الفيديو صوت متحدث زعم أنه موظف في منفذ المنذرية الحدودي في محافظة #ديالى، وقال إن تلك الأموال كانت في طريقها إلى تحالف الفتح الذي يضم فصائل من الحشد الشعبي (تعرف بولائها لإيران)، إلا أنه تم ضبطها عند المنفذ، مناشداً رئيس الوزراء حيدر العبادي الإسراع في إرسال جهات أمنية للوقوف على حقيقة الأمر..

كما قال المتحدث إن المنفذ تلقى اتصالات مكثفة من وزارة الداخلية وميليشيات عصائب أهل الحق، وفيلق بدر، بشأن إطلاق الشحنة.

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هيئة المنافذ الحدودية تنفي

في حين لم نتمكن من التأكد من صحة الفيديو أو تاريخه، والحصول على مزيد من التفاصيل في شأنه، نفت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، مساء الأربعاء، دخول أموال وملصقات دعائية إلى العراق قادمة من إيران، من أجل دعم زعيم ائتلاف الفتح هادي العامري.

وقالت في بيان "ننفي دخول أي ملصقات أو دعاية انتخابية مع أموال عبر منفذ المنذرية الحدودي في محافظة ديالى، وحسب ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه فيديو مصور يوضح من خلاله دخول تلك الدعايات إلى الأراضي العراقية".