900 ألف ناخب يصوتون اليوم بالعراق.. والبيشمركة بينهم

بدأ صباح اليوم في #العراق منذ الساعة السابعة الاقتراع الخاص الذي يصوت فيه منتسبو الأجهزة الأمنية في وزارة الدفاع والداخلية وباقي التشكيلات العسكرية والأمنية من بينهم قوات البيشمركة الكردية.

وبحسب مفوضية الانتخابات، يصوت أكثر من 900 ألف ناخب، الخميس، في عموم العراق، وينتهي التصويت في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت #بغداد.

من جهة أخرى، فتحت مراكز الاقتراع في #الأردن أمام الناخبين العراقيين لاختيار ممثليهم في البرلمان الجديد.

وتستمر عملية التصويت للعراقيين المقيمين في الأردن مدة يومين.

ويحق لنحو 130 ألف عراقي التصويت في العملية الانتخابية.

وافتتح في الأردن 13 مركز اقتراع، 11 منها في العاصمة عمّان وواحد في محافظة الزرقاء، ومحافظة إربد.

كذلك في مصر، حيث بدأ صباح اليوم تصويت الناخبين العراقيين في البلاد، حيث أعدت مفوضية الانتخابات 5 مراكز اقتراع في 4 محافظات مصرية هي القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والمنصورة.

ويقدر عدد العراقيين في مصر ممن يحق لهم التصويت بين 20 و25 ألف ناخب.

وكان التلفزيون العراقي الرسمي قد أعلن أن الحكومة قررت إغلاق المطارات والمعابر الحدودية لمدة 24 ساعة خلال الانتخابات التي تجرى يوم 12 مايو/أيار.

وجاء بيان التلفزيون العراقي استناداً إلى قرار أصدرته وكالة حدودية في العراق.

وسيدلي العراقيون بأصواتهم في أول انتخابات بعد هزيمة تنظيم داعش، الذي كان يسيطر على مساحات كبيرة من البلاد في عام 2014.

وسيسري قرار إغلاق المطارات والمعابر الحدودية بداية من منتصف ليل الجمعة.