بالفيديو.. الأهوار العراقية تتحول إلى "مياهٍ" انتخابية

الأهوار في العراق تحولت إلى ساحة لسباق انتخابي للأحزاب العراقية كافة، ولكن أهلها يقولون إن المرشحين يتحدثون بما لا يقولون، ويعدون ولا يوفون.

#الأهوار تتحدى فصول #التجفيف رغم ما مر عليها من وعود قالت إنها ستجعلها ذات يوم "فينيسيا" العراق، ولكن لم يصدق منها شيء.

شتاء قليل الأمطار، وصيف يكاد يحل بحرّه وجفافه، وأهل الأهوار يتساءلون "إلى متى المعاناة ومتى الإنقاذ؟".

فصول التجفيف بدأت منتصف سبعينيات القرن الماضي، وزادت عند الحرب العراقية - الإيرانية في الثمانينيات. ومع بداية التسعينيات قرر نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين تجفيف الأهوار، لقمع المتمردين الذين استلموا زمام الحكم فيما بعد.

لم تنته الحكاية، فالأهوار تبدو أنها تواجه حرب مياه لا تنتهي، فمن سيطرة #داعش على السدود قبل التحرير إلى بناء السدود الكبيرة لتركيا وإيران داخل أراضيها وقلة السدود على نهري #دجلة والفرات، وتجاوز المحافظات الحدودية على حصصها المائية المقررة، كل هذا جعل انضمام الأهوار إلى لائحة التراث العالمي أمرا غير مجد لإنقاذه.

الحكومة لم تخصص أي نفقات مالية لإحياء الأهوار لانشغالها بالحروب والأزمات السياسية، فبات أهل الأهوار في قلق مستمر على حياتهم وأهوارهم.