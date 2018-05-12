إصابة 6 أشخاص بقذائف هاون قرب مراكز انتخابية في ديالى

أصيب 6 أشخاص، السبت، إثر سقوط قذائف هاون قرب مراكز انتخابية في ناحية أبي صيدا بمحافظة ديالى.

وشهدت مراكز انتخابية، أبرزها الوميض وصهيب الرومي في مركز الناحية شمال شرقي ديالى، سقوط قذائف هاون وصل عددها إلى 4 حتى الآن، وفق ما أكد المكتب الإعلامي لمنظمة تموز لمراقبة الانتخابات، في اتصال مع "العربية.نت".

من جهته، أفاد مصدر أمني خاص، طلب عدم الكشف عن اسمه، بأن 6 أشخاص، بينهم عناصر من قوات سوات، أصيبوا بجروح في حصيلة أولية لسقوط إحدى القذائف أمام بوابة مركز انتخابي، مشيراً إلى أنه تم تشديد الإجراءات هناك.

بدوره، أعلن مدير ناحية العظيم الواقعة شمال ديالى، السبت، عن بدء عمليات تمشيط في المناطق الحدودية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين لملاحقة عناصر تنظيم #داعش.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن ناحية جلولاء في محافظة ديالى شهدت، الجمعة، سقوط قذيفة هاون على منزل بالقرب من مركز انتخابي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.