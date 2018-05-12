استطلاعات رأي تتوقع دخول لاعبين جدد إلى الساحة العراقية

أشارت استطلاعات للرأي أجرتها أطراف متعددة حول السباق الانتخابي في #العراق إلى أن لاعبين جددا قد يغيرون المعادلة السياسية، التي تهيمن عليها أحزاب شيعية وكردية وسنية منذ عام 2005 بزعامة حزب الدعوة.

وشكك كثيرون بهذه الاستطلاعات، خصوصاً ممن مال مؤشر تنافسهم إلى مراتب أقل من توقعاتهم.

ولفتت إلى تقدم تحالف الفتح ودولة القانون الذين يوالون إيران إلى مراتب متقدمة. أما قائمة النصر بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، فتراوح بين المرتبة الأولى والثانية، إضافة إلى تراجع تقدم الوطنية بسبب حملات التشويه التي طالت بعض مرشحيها وانضمام أحزاب تشوبها شبهات مالية.

كما بينت أن تحالف سائرون سيحقق أقل من 30 مقعداً، يأتي بعده تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وستتقدم قائمة القرار العراقي القوائم السنية، وبعدها حزب الحل ثم التحالف العربي في مدينة كركوك. أما أنصار الصدر فتعهدوا بتكثيف الجهود لحصد 100 مقعد.



وقد أثارت تلك الاستطلاعات استياء أحزاب وكيانات، ووصفها فرقاء بالمغرضة تقف وراءها جهات دفعتها أحزاب لجس نبض الشارع ومعرفة توجهات الناخبين.

الاستطلاعات وإن تسببت في خلق سجالات، إلا أن مراقبين قالوا إن نتائجها لا تتفق مع الواقع وإن نسبة الخطأ فيها تصل إلى 10%.