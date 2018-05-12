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اعتقال عنصر من الحشد الشعبي أطلق النار في مركز انتخابي

المصدر: دبي - العربية.نت
من أمام مركز انتخابي في الموصل
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أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية، السبت، اعتقال أحد عناصر ميليشيات #الحشد_الشعبي إثر قيامه بإطلاق عيارات نارية في أحد المراكز الانتخابية في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

ونقل التلفزيون الرسمي العراقي، في خبر عاجل، أن "اللجنة الأمنية العليا للانتخابات قامت بتوقيف أحد عناصر الحشد الشعبي إثر قيامه بإطلاق عيارات نارية في أحد المراكز الانتخابية في قضاء بيجي".

ولم تدل وسائل الإعلام العراقية بتفاصيل أكثر عن الحادث وعن سبب إطلاق النار، كما لم تذكر وجود ضحايا محتملين.

ويدعم الحشد الشعبي بشكل عام تحالف الفتح، الذي يقوده الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، ويتألف من ميليشيات الحشد المدعومة إيرانياً والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي.

كلمات دالّة

#الحشد الشعبي, #إطلاق نار, #بيجي, #العراق, #انتخابات, #صلاح الدين

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