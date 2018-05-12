العبادي يرفع حظر التجوال في جميع المحافظات

كلف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، السبت، القادة الأمنيين بفرض حظر جزئي للتجوال بالأماكن المهددة أمنياً فقط، مع رفع حظر التجوال عن كافة المحافظات.

وكانت اللجنة الأمنية للانتخابات فرضت حظراً للتجوال في العديد من المحافظات والمدن بدءاً من منتصف ليل الجمعة السبت واستمر حتى السابعة صباحاً في مدن عدة.

وقد بدأ العراقيون، صباح اليوم السبت، بالاقتراع لاختيار ممثليهم في انتخابات تشريعية اكتملت الاستعدادات لها، وفق المفوضية العليا للانتخابات. وهي أول انتخابات برلمانية يشهدها العراق منذ هزيمة تنظيم "داعش"، حيث استنفرت السلطات نحو 900 ألف عنصر من الشرطة والجيش لتأمين مراكز الاقتراع.

ودعي الناخبون العراقيون وعددهم نحو 24.5 مليونا لانتخاب برلمان جديد مهمته الرئيسية ضمان إعادة إعمار البلاد التي أنهكتها 3سنوات من الحرب ضد الإرهابيين. وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية تجهيز خطة أمنية محكمة لحماية الناخبين ومراكز الاقتراع في عموم المحافظات.