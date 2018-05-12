العبادي يوجه بفتح أجواء ومطارات العراق أمام الطيران

أمر حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، السبت، بفتح الأجواء والمطارات أمام حركة الطيران بعد ساعات من إيقافها بسبب اقتراع الناخبين في الانتخابات النيابية العراقية الرابعة.

هذا وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات في العراق قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، عن غلق المنافذ الحدودية والبرية، وغلق كافة المطارات العراقية لجميع الرحلات الجوية، ابتداء من يوم الجمعة وحتى انتهاء الانتخابات العامة يوم السبت.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد كلف، السبت، القادة الأمنيين بفرض حظر جزئي للتجوال بالأماكن المهددة أمنياً فقط، مع رفع حظر التجوال عن كافة المحافظات.

وكانت اللجنة الأمنية للانتخابات فرضت حظراً للتجوال في العديد من المحافظات والمدن بدءاً من منتصف ليل الجمعة- السبت واستمر حتى السابعة صباحاً في مدن عدة.