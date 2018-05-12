العراق.. مواطنون يتبرعون بمولدات لمراكز اقتراع الحويجة

مرَ قضاء الحويجة التابع الى محافظة كركوك، بليل دامس نتيجة أعمال تخريبية استهدفت الخطوط الناقلة للكهرباء، في ساعات قبل بدء الانتخابات.

وقال مصدر محلي في المحافظة السبت، بأن منظومة الطاقة الكهربائية في الحويجة توقفت عن العمل بعد استهداف أحد أبراج نقل الطاقة جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر، إنه بالقرب من قرية بريمة بقضاء الحويجة الواقعة جنوب غربي كركوك، تم استهداف أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية بعبوة ناسفة ما أدى إلى انقطاع تام للطاقة في قضاء الحويجة، بدورها فرق صيانة الكهرباء باشرت لإعادة تأهيل البرج وإصلاحه.

وأضاف المصدر أن أهالي الحويجة تبرعوا بمولداتهم المنزلية، لدعم المراكز الانتخابية لسير العملية الانتخابية بمركز القضاء والنواحي والقرى، وحثوا الناس على التوجه صوب صناديق الاقتراع.

وبدأت، صباح اليوم السبت، في بغداد وجميع المحافظات العراقية عملية الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2018، وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحاً لاستقبال الناخبين في كركوك، حيث يبلغ العدد الإجمالي للمواطنين الذين يسمح لهم بالتصويت في الاقتراع العام أكثر من 950 ألف ناخب موزعين على 315 مركزاً انتخابي.



كما استلم نحو 83% من أهالي كركوك بطاقاتهم الإلكترونية، ما يعني أن كركوك ستشهد اقبالاً واسعاً على صناديق الاقتراع.

يذكر أن محافظة كركوك الواقعة شمال العاصمة بغداد، شهدت عمليات فرض الأمن من قبل الجيش العراقي بعد استفتاء استقلال كردستان، ما أدى إلى استقرار أمني ملحوظ، لكن رغم ذلك تسجل خروقات أمنية بين فترة وأخرى تستهدف القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء، كما تستهدف جماعات إرهابية أبراج نقل الطاقة الكهربائية.