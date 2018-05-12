العراق.. اشتباكات بين مؤيدي قائمتي النصر وسائرون بالنجف

أفاد مصدر أمني خاص طلب عدم الكشف عن اسمه عن حصول اشتباكات بين مؤيدي قائمة النصر الانتخابية التابعة لرئيس الوزراء العراقي #حيدر_العبادي وأتباع الصدر ما أسفر عن جرح أربعة أشخاص.

وقال المصدر لـ"العربية.نت" إن الاشتباكات حصلت منذ مساء أمس عندما نشر بياناً حول براءة الصدر من قائمة سائرون والذي يشارك فيها حزب الاستقامة التابع له مع قوى شيوعية وأحزاب مدنية أخرى، وقد تم تكذيبه من قبل مكتب الصدر لاحقاً.

وأوضح المصدر أنه بعد انتشار هذا البيان قامت مجموعة مجهولة بتمزيق منشورات والإعلانات الدعائية لقائمة سائرون ما تسبب بحصول اشتباكات في أحياء "الأمير" و"الغدير" في محافظة النجف، واستمرت الاشتباكات صباح هذا اليوم وأدت إلى إغلاق 11 مركزا انتخابيا، وقلة الإقبال على باقي المراكز الانتخابية في المحافظة.

وتابع المصدر أنه قبل ساعات وصل وفد حكومي من بغداد إلى النجف، للتوسط بين الطرفين وتهدئة الأمور بين الأطراف المتنازعة بعد اللقاء بمكتب الصدر.

وقد أصدر رئيس الوزراء أمراً برفع حظر التجوال على سير المركبات في جميع المحافظات، وأعطى الخيار لقيادة العمليات في حال وجود طارئ أمني يستدعي فرض ذلك.

وشهدت المحافظات العراقية تواصل الناخبين نحو مراكز الاقتراع للمشاركة في الانتخابات التشريعية في العراق منذ السابعة من صباح اليوم السبت.