العراق.. بماذا اختلفت انتخابات 2014 عن هذا العام؟

طرأت ثوابت ومتغيرات عدة في انتخابات العراقيين البرلمانية بين سنتي 2014 و2018. ففي عام 2014، صوت العراقيون مستخدمين قلماً عادياً، أما هذا العام فالتصويت بقلم خاص يحمل ختماً حرارياً.

عام 2014 سُمِح بحمل الهواتف إلى المراكز الانتخابية، إلا أن قراراً اتخذ بمنعها هذا العام.

المتغير الآخر في هذه الانتخابات هو الورقة التي تحمل الباركود الأمني، في حين كان التصويت في الانتخابات السابقة من خلال ورقة اقتراع عادية.

في هذه الانتخابات سيكون التصويت من خلال التحقق الإلكتروني وجهاز العد والفرز، عكس انتخابات عام 2014، التي اعتمد فيها العد اليدوي لتعلن النتائج بعد نحو شهر. ومن المقرر إعلان النتائج هذا العام بعد ساعات، وذلك من خلال جهاز تسريعِ النتائج.

أما الجامع بين انتخابات 2014 و2018 فهو الحبر البنفسجي.