العراق.. منافسة انتخابية شرسة في أنحاء بغداد

من المتوقع أن تشهد العاصمة العراقية، #بغداد، منافسة شرسة على مقاعدها. وستكون المعركة في أحيائها التي تكاد تكون منقسمة طائفياً، فالأحزاب الشيعية ستخوض منافسة قوية في أحياء "مدينة الصدر" و"الحسينية" و"الشعب" شمال العاصمة، و"البلديات" و"العبيدي" و"بغداد الجديدة" و"الزعفرانية" شرق العاصمة، و"البياع" و"الإعلام" و"الشرطة" و"أبو دشير" جنوباً، و"الكاظمية" و"الحرية" و"الشعلة" و"العطيفية" و"الوشاش" غرب بغداد.

أما المنافسة السنية، فتتركز في أحياء "الغزالية" و"العدل" و"حي الجامعة" و"الخضراء" و"المنصور" و"اليرموك" و"العامرية" و"الجهاد" غرب العاصمة، و"الأعظمية" و"الصليخ" و"سبع أبكار" شمال بغداد، و"السيدية" و"الدورة" جنوب العاصمة، فضلاً عن حزام بغداد الذي يشملُ مناطق التاجي والطارمية والراشدية والمدائن وأبو غريب والمحمودية.

لكن تبقى بعض أحياء العاصمة ذات طبيعة ديمغرافية مختلطة يصوت فيها للمسيحيين والأكراد الفيليين والصابئة.