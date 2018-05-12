المالكي والجبوري يحذران من تزوير نتائج الانتخابات

بعد افتتاح المركز الانتخابي في المنطقة الخضراء، كان نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي أول المصوتين بهذا المركز.

من جهته، حذَر المالكي من النتائج الكارثية التي يمكن أن تحدث في حال تزوير نتائج الانتخابات عبر الأجهزة الإلكترونية.

وفي نفس السياق، عبر رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري بعد الإدلاء بصوته، عن قلقه من مخاطر التزوير، وقال "إننا نراقب عملية التصويت وفرز النتائج عن كثب"، مشدداً على أهمية أن تتحمل مفوضية الانتخابات مسؤوليتها تجاه ذلك.

وكان المالكي في لقاء متلفز قبل الذي بثته شاشة فضائية محلية، هدد بوقوع حرب أهلية إذا ما كانت النتائج غير متوقعة.