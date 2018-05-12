داعشي يصوت في الموصل.. واشتباكات في البصرة

أفادت وسائل إعلام محلية عراقية عن اعتقال عنصر ينتمي لتنظيم #داعش أثناء تصويته في مركز انتخابي غرب الموصل. وقام أهالي المنطقة بإبلاغ العناصر الأمنية حول تواجد المتهم في مركز وادي حجر في الجانب الأيمن من الموصل.

وكانت مناطق من محافظتي كركوك وديالى شهدت قصفا بقذائف الهاون على المراكز الانتخابية.

أما محافظة البصرة، فشهدت اشتباكات وإطلاق نار بين مروجي المرشحين والقوات الأمنية في عدد من مناطقها.

وقال مصدر أمني من محافظة البصرة، طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربية.نت"، إن أبرز الاشتباكات كانت في قضاء الزبير، إذ تم تسجيل إطلاق عيارات نارية بين مروجي أحد المرشحين والقوات الأمنية في مدرسة أبي العلاء المعري، وفي منطقة سوق سوادي قرب محطة الوقود في القضاء.

كما حدثت مشادات في منطقة الجمهورية، وتحديداً بمدرسة المستنصرية وناحية الدير شمال البصرة بمدرسة المروج وقضاء الفاو في مدرسة التصميم، حيث تم إطلاق عيارات نارية على أثرها بين القوات الأمنية ومروجي عدد من المرشحين، وفق المصدر.

وفي منطقة الحيانية والقبلة، فروّج المرشحون والأحزاب لأنفسهم باستخدام مكبرات الصوت أمام المراكز الانتخابية، وكانت القوات الأمنية عاجزة عن ردعهم، وفقاً للمصدر.