بومبيو يهنئ العراقيين.. ويدعو لحكومة "جامعة"

هنأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "العراقيين على إجراء الانتخابات التشريعية" السبت من دون وقوع حادث يذكر، ودعا إلى قيام حكومة "جامعة".

وقال بومبيو في بيان "ستلقى على عاتق الأعضاء المنتخبين في البرلمان مهمة تشكيل حكومة جامعة تلبي حاجات كل العراقيين".

وأضاف "نأمل بأن تتم هذه العملية سريعاً، وضمن المهل الدستورية لكي يتمكن العراق من مواصلة التقدم نحو مستقبل أفضل يكون أكثر أماناً وازدهاراً".

وتابع الوزير الأميركي أن "الولايات المتحدة مستعدة للتعاون مع القادة العراقيين عبر المضي في بناء علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد بين أمتينا، وعبر إقامة شراكة استراتيجية تستند" إلى الاتفاق الموقع بين بغداد وواشنطن عام 2008 بشأن العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين "ما سيساهم باستقرار المنطقة".

وجرت في العراق السبت انتخابات تشريعية ستكشف نتائجها ما إذا كان رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي سيتمكن من البقاء في السلطة التي تولاها عام 2014.