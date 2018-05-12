شاهد.. حيدر العبادي يدلي بصوته في الانتخابات العراقية

أدلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، صباح السبت، بصوته بإحدى اللجان الانتخابية في العاصمة بغداد.

وقد أظهرت الصور العبادي يتم تفتيشه من قبل أحد رجال الأمن قبل الدخول إلى مقر الاقتراع للإدلاء بصوته.

وكان العبادي دعا العراقيين، في مؤتمر صحافي، إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات لتعزيز ما وصفها بالنجاحات والمساهمة في تخليص الدولة من نظام المحاصصة الطائفية على حد تعبيره.

وبدأ العراقيون، صباح اليوم السبت، بالاقتراع لاختيار ممثليهم في انتخابات تشريعية اكتملت الاستعدادات لها، وفق المفوضية العليا للانتخابات. وهي أول انتخابات برلمانية يشهدها العراق منذ هزيمة تنظيم "داعش"، حيث استنفرت السلطات نحو 900 ألف عنصر من الشرطة والجيش لتأمين مراكز الاقتراع.

ودعا الناخبون العراقيون وعددهم نحو 24.5 مليونا لانتخاب برلمان جديد مهمته الرئيسية ضمان إعادة إعمار البلاد التي أنهكتها 3سنوات من الحرب ضد الإرهابيين.