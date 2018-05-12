صور المرشحين "تستريح" على الأرض بعد غلق صناديق الانتخاب

بعد مرور 30 يوما على مرافقة صور المرشحين بالأطر الحديدية، ومع إعلان انتهاء الانتخابات، بدأ مواطنون بخلع الأطر الحديدية الموجودة في الشوارع العامة ليتركوا صور المرشحين تفترش الأرض ولسان حالهم: لا تتركونا.

وفي يوم ماراثوني حافل بالكثير من الأحداث السياسية والأمنية في أرجاء المحافظات العراقية، أعلنت مفوضية الانتخابات نهاية الفترة الانتخابية استعداداً لدورة برلمانية مقبلة.

وشرع موظفو المفوضية بالبدء في عمليات العد والفرز بصورة إلكترونية، إذ كانت إدارة المفوضية قد أعلنت في وقت سابق عن استحالة تمديد مدة الانتخابات، بسبب برمجة أجهزة الاقتراع الإلكترونية ضمن ساعات محددة.

كما أشارت المفوضية إلى أن إجراء العد والفرز يكون بصورة إلكترونية ولا يمكن احتساب أي ورقة انتخابية بصورة يدوية.

وشهد العراق توافد آلاف الناخبين منذ السابعة من صباح اليوم نحو المراكز الانتخابية لاختيار مرشحيهم ضمن التشكيلة البرلمانية القادمة، إلا أن النتائج الأولية أشارت إلى أن نسب المشاركة متدنية قد تصل إلى 32% في عموم العراق.

يذكر أنه سيتم دمج أصوات الاقتراع الخاص والخارج مع أصوات الاقتراع العام، لتعلن نتيجة بحزمة واحدة.

وكانت المفوضية أعلنت في وقت سابق أن النتائج تكون خلال ساعات بفضل الأجهزة الإلكترونية.