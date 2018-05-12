علاوي: شريحة كبيرة من العراقيين لم يسمح لها بالانتخاب

قال زعيم ائتلاف الوطنية #إياد_علاوي، السبت، إن شريحة كبيرة من المجتمع العراقي لم يسمح لها بالتصويت في #الانتخابات_البرلمانية ، فيما أشار إلى أنه تم تسجيل 25 شكوى ببغداد.

وقال علاوي بعد الإدلاء بصوته في حديث لموقع "السومرية نيوز"، إن "الناخبين العراقيين الذين جاءوا من الخارج لم يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات"، داعيا إلى تعويض ذلك بإقبال العراقيين على صناديق الاقتراع والتخفيف من الاحتقانات التي تحصل، من أجل انتخاب برلمان عراقي ومجلس نيابي عراقي قادر على القيام بما عليه.

موضوع يهمك البرلمان العراقي مقسم بين ثلاث كتل رئيسية: الشيعة والسنة والكرد، ويضم 328 مقعداً، يحظى الشيعة بـ179 مقعداً أي الأغلبية،... شاهد بالتقنية الافتراضية.. هكذا يتم تقسيم برلمان العراق العراق

وأضاف علاوي "من دون ذلك فستكون هناك مشاكل كثيرة"، مشيرا إلى أن "شريحة كبيرة من المجتمع العراقي لم يسمح لهم بالتصويت".

وتابع هناك خروقات حصلت في الأردن حيث سجلنا 15 شكوى وفي تركيا شكويين، واليوم في بغداد تم تسجيل 25 شكوى".

وبدأت، صباح السبت، عملية الاقتراع العام لانتخابات #مجلس_النواب_العراقي لعام 2018.