في بغداد.. لوحات فنية للتذكير بمساوئ الحكومات السابقة

بدأ العراقيون صباح السبت بالتصويت في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ هزيمة تنظيم #داعش، لرسم ملامح التشكيلة الحكومية المقبلة، التي ستخرج وفقاً لنتائج الانتخابات.

ونظراً للظروف الصعبة والانتكاسات الحكومية التي جلبت الحرب مع "داعش" وانهيار الوضع الاقتصادي بسبب نزول أسعار النفط وتفشي الفساد والبطالة، دأب ناشطون في بغداد مساء الجمعة برسم صور على الجدران لتذكير الناخبين قبل اختيارهم لمرشحيهم، وتحديد من يجب اختياره بعبارات خطت إلى جانب الرسوم.

وحددت العبارات الصفات السلبية التي يجب الحذر منها في اختيار المرشحين خلال التصويت.