في حمى السباق الانتخابي.. 9 مقاعد للأقليات في العراق

بينما تواصل الأحزاب العراقية سباقها نحو البرلمان، تسعى الأقليات للمحافظة على وجودها في الساحة السياسية.

وخصص الدستور العراقي 8 مقاعد برلمانية للأقليات من أصل 328، ثم زادها لتصبح 9 مقاعد، حيث نال خمسة منها المسيحيون، وواحد للشبك، ومثله للأيزيديين، وآخر للصابئة، ومقعد أضيف للكرد الفيليين في محافظة واسط.

أما التركمان فيقول مرشحون عنهم إنهم سيخوضون الانتخابات مثل ما تفعل بقية الأحزاب في المحافظات، فهم يتمتعون بشعبية جيدة في محافظات نينوى وأربيل وكركوك وصلاح الدين وديالى وبغداد.

وسيسعى التركمان، بحسب النائب عنهم حسن توران، في سباقهم الانتخابي لعشرة مقاعد انتخابية.

وتتوجه أحزاب الأقليات للتحالف مع أحزاب قوية تضمن مكاسب سياسية لمناطقهم التي انشقت غالبيتها عن سلطة إقليم كردستان، بعد دخول القوات العراقية مدينة كركوك في السادس عشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

من جهتها، قد تسعى قوائم النصر والفتح ودولة القانون إلى ضم مقاعد الأقليات، وربما تسبقهم أحزاب سنية.