مقتل وإصابة 9 من الشرطة والحشد بهجوم لداعش بكركوك

أفادت مصادر أمنية في محافظة كركوك، السبت، بأن 9 عناصر من الشرطة الاتحادية والحشد العشائري سقطوا بين قتيل وجريح بهجوم لتنظيم "داعش" جنوب غربي المحافظة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية أن "مسلحي تنظيم داعش الإرهابي هاجموا نقاط تفتيش تابعة للشرطة الاتحادية والحشد العشائري قرب قرية السعدونية في ناحية الرشاد، ما أسفر عن مقتل 4 من منتسبي الشرطة الاتحادية وعنصرين من الحشد العشائري وإصابة 2 آخرين".

وتقع ناحية الرشاد 35 كيلومترا جنوب غربي كركوك.

هذا وقد رفع حظر التجول عن كركوك بعد أن وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي برفع حظر حركة العجلات في جميع المحافظات، باستثناء المناطق المهددة أمنياً.