العراق.. نسبة المشاركة في الانتخابات تقارب 32%

نقلت قناة "العربية" عن مصادر في المفوضية العراقية للانتخابات، أن نسبة المشاركة في الانتخابات تقارب 32% من عدد الناخبين المسجلين على قوائم الاقتراع.

وأغلقت، مساء اليوم السبت، صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية العراقية.

وكانت وسائل إعلام محلية قد تداولت وثيقة تضمنت نسب مشاركة #الناخبين في تقرير منتصف النهار لعشر محافظات عراقية.

وسجلت محافظتا ديالى وميسان أعلى #نسب_المشاركة بـ23%، ثم محافظتا واسط والمثنى بنسبة 22%، أما القادسية وذي قار فسجل ناخبوهما نسبة21%، فيما كربلاء سجلت نسبة 19%، والنجف حصدت 17% من مجموع الكلي لناخبيها، أما جانب الرصافة في العاصمة بغداد فسجل 13%، والكرخ 11%، حسب ما ذكر في المصادر الإعلامية المحلية.

بدأ العراقيون، صباح اليوم السبت، بالاقتراع لاختيار ممثليهم في انتخابات تشريعية اكتملت الاستعدادات لها، وفق المفوضية العليا للانتخابات. وهي أول انتخابات برلمانية يشهدها العراق منذ هزيمة تنظيم "داعش"، حيث استنفرت السلطات نحو 900 ألف عنصر من الشرطة والجيش لتأمين مراكز الاقتراع.

ودعي الناخبون العراقيون وعددهم نحو 24.5 مليون لانتخاب برلمان جديد مهمته الرئيسية ضمان إعادة إعمار البلاد التي أنهكتها 3 سنوات من الحرب ضد الإرهابيين. وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.

يذكر أن المجموع الكلي الذي يحق له #التصويت يفوق الـ 24 مليون ناخب، وبهذه الإحصائية، ورغم الإعلانات والحملات الدعائية من قبل المفوضية ودعوات السياسيين وبعض مراجع الدين للمشاركة في #الانتخابات، يمكن القول إن الشعب عبر عن سخطه للنظام الانتخابي الذي أقره البرلمان أو لسياسات الأحزاب التي تمكنت من السيطرة على موارد #العراق بعد عام 2003.