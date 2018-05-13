بابا الفاتيكان يتبرع بثمن سيارة لامبورغيني للعراق

أعلن #الفاتيكان، اليوم الأحد، أن ثمن بيع سيارة فاخرة أهديت للبابا #فرانسيس سيخصص لمشاريع إنسانية في #العراق.

وأهدت شركة صناعة السيارات الإيطالية الفاخرة #لامبورغيني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، للبابا فرانسيس سيارة من طراز هوراكان باللونين الأبيض والأصفر، وأعلن حينها أنه لن يستخدمها، وسيبيعها في مزاد علني.

وقالت إذاعة الفاتيكان، نقلاً عن مصدر مسؤول في الحكومة الفاتيكانية لم تسمه، إن البابا قرر منح 715 ألف يورو، هي قيمة بيع السيارة في مزاد بدار سوذبيز بإمارة موناكو، أمس، لتنفيذ مشاريع إنسانية في العراق.

وأوضح المصدر أن الفاتيكان سيقدم الجزء الأكبر من ثمن بيع السيارة لمشاريع لمساعدة المسيحيين على العودة وإعادة بناء مساكنهم في سهول محافظة #نينوى شمالي العراق، التي دمرها تنظيم داعش الإرهابي.

كما سيخصص جزءا من المبلغ لمساعدة النساء ضحايا تهريب البشر والبغاء القسري، ولدعم الخدمات الطبية الإنسانية في وسط إفريقيا.

وعلى النقيض من أسلافه، الذين كان يركبون سيارات الليموزين البابوية، يركب البابا فرانسيس سيارة زرقاء بسيطة من طراز فورد فوكاس.

والبابا فرانسيس هو بابا الكنيسة الكاثوليكية السادس والستون بعد المائتين، وتم تنصيبه في 19 مارس/ آذار 2013.