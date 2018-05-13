تعرف على كيفية تشكيل الحكومة العراقية وفق الدستور

أدلى العراقيون، السبت، بأصواتهم في أول انتخابات منذ هزيمة تنظيم #داعش، وهو اقتراع قد يؤثر على توازنات القوى في الشرق الأوسط.

وفيما يلي كيفية تشكيل الحكومة بحسب الدستور العراقي الذي يحدد مهلة 90 يوماً للعملية:

* تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نتائج الانتخابات غداً الاثنين.



* يدعو الرئيس فؤاد معصوم البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يوماً من إعلان النتائج.



* ينتخب المشرعون رئيساً للبرلمان ونائبين له بالأغلبية المطلقة في الجلسة الأولى.



* ينتخب البرلمان رئيساً جديداً بأغلبية ثلثي النواب خلال 30 يوماً من انعقاد الجلسة الأولى.



* يكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة.



* يكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوماً لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.



* يتعين على البرلمان الموافقة على برنامج الحكومة وعلى كل وزير على حدة في تصويت منفصل بالأغلبية المطلقة.

وإذا فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومة ائتلافية خلال 30 يوماً أو إذا رفض البرلمان الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف، يتعين على الرئيس تكليف مرشح آخر بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً.