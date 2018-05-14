أنصار الصدر يحتفلون ببغداد.. وهتافات: "إيران برا برا

بعد ظهور بوادر تقدم ملحوظ لقوائم تحالف "سائرون" المدعوم من قبل رجل الدين الشيعي #مقتدى_الصدر على حساب آخرين في الانتخابات العراقية، تجمع أنصار الصدر في ساحة التحرير وسط بغداد، رافعين الصور واللافتات، وهاتفين ضد إيران، والفساد، ومشددين على استقلالية القرار العراقي.

وهتف مناصرو الصدر، بحسب ما أفادت مصادر عراقية: "إيران برار برا، بغداد تبقى حرة". كما ارتفعت هتافات ضد المالكي، حيث صاح المتظاهرون :"نوري المالكي باي باي!"

بالفيديو ..باي باي نوري المالكي .. تظاهرات سائرون في ساحة التحرير ليلة اعلان النتائج الأولية للانتخابات. pic.twitter.com/zUs5A90WhJ — وكالة أكد نيوز (@akad_news) May 14, 2018

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت مساء الأحد أن رجل الدين الشيعي البارز تقدم الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد يوم السبت، بعد فرز أكثر من نصف الأصوات، مما يشير إلى عودة مفاجئة للصدر الذي همشه منافسون تدعمهم إيران.

كذلك، وبعد فرز أكثر من 95 في المئة من الأصوات التي تم الإدلاء بها في عشر من محافظات العراق، البالغ عددها 18 جاءت في المركز الثاني كتلة #هادي_العامري المدعوم من إيران، والتي تضم فصائل من الحشد الشعبي القريبة من طهران، تحت جناح قائمة "الفتح".

جانب من احتفالات مناصري تحالف سائرون بقيادة مقتدى الصدر بنتائج الانتخابات النيابية التي أظهرت تقدم التيار في #بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية. pic.twitter.com/YdqqjVcgon — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) May 14, 2018

في حين جاء رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في المركز الثالث على ما يبدو. وكانت مصادر أمنية ومصادر بمفوضية الانتخابات قد قالت في وقت سابق إن العبادي يتقدم أول انتخابات يشهدها العراق منذ هزيمة #داعش في البلاد.

إلى ذلك، ذكرت المفوضية أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 44.52 في المئة، مع فرز 92 في المئة من الأصوات أي أنها أقل بكثير مما كانت عليه في الانتخابات السابقة. ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية النهائية مساء الاثنين.