الإعدام شنقاً لناحر الدبلوماسي الروسي في العراق

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية حكماً بالإعدام شنقاً بحق أحد الإرهابيين في ظل الأحكام القضائية الصادرة بحق المدانين، ووفقاً لقانون مكافحة #الإرهاب من قبل السلطة القضائية العراقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار: "إن المحكمة الجنائية المركزية حكمت بالإعدام لإرهابي دِين بقيامه بنحر أحد الدبلوماسيين الروس في عام 2006".

وأوضح البيرقدار "أن المحكمة الجنائية المركزية في #بغداد قد قضت بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المتهم الذي اعترف بخطف 4 أجانب مع مجموعة مسلحة عام 2006".

وأضاف المتحدث الرسمي "أن الإرهابي قد اشترك بعملية ذبح الدبلوماسي الروسي، وبعدها قام مع مجموعته المسلحة بالتخلص من الجثة، حيث رماها في نهر دجلة.

وأشار إلى أن الحكم بحق الإرهابي قد صدر وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية المركزية التي تم تأسيسها في تموز من عام 2003 من قبل الحاكم المدني لسلطة الائتلاف "بول بريمر" استمرت بعملها وفق القانون العراقي، ومن اختصاصها متابعة القضايا الجنائية وكل ما له صلة بالقضايا الإرهابية.