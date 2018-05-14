الطيران العراقي يدمر مقر قيادة داعش في سوريا

نقل التلفزيون العراقي اليوم الاثنين عن بيان للجيش قوله إن السلاح الجوي العراقي قصف موقعاً لتنظيم #داعش في سوريا.

وقال البيان "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة طائرات إف 16 العراقية تدك مقر قيادة ودعم لوجيستي لعصابات داعش الإرهابية داخل الأراضي السورية وتدمره بشكل كامل".

ونفذ سلاح الجو العراقي عدة ضربات جوية ضد تنظيم داعش في #سوريا منذ العام الماضي بموافقة نظام بشار الأسد والتحالف بقيادة الولايات المتحدة الذي يحارب التنظيم الإرهابي".

وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي الشهر الماضي إنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة إذا ما هدد التنظيم أمن العراق. واجتاح مقاتلو التنظيم ثلث أراضي العراق قبل نحو ثلاث سنوات.

وأعلن رئيس الوزراء النصر على التنظيم المتطرف في ديسمبر/كانون الأول لكنه لا يزال يشكل تهديدا في جيب على الحدود مع سوريا ويواصل نصب كمائن وتنفيذ اغتيالات وتفجيرات في أنحاء العراق.

من جانبه، أكد مركز الإعلام الأمني، أنه وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، حيدر #العبادي، وبإشراف العمليات المشتركة، دكت طائرات F16 العراقية مقر القيادة والدعم اللوجستي لتنظيم داعش جنوب منطقة الدشيشة داخل الأراضي السورية، ودمّر الموقع بالكامل.

وأضاف البيان أن الضربات جاءت بعد معلومات استخبارية دقيقة، وسيتم تزويد الإعلام عن تفاصيل هذه العملية ونتائجها لاحقاً.

يشار إلى أنه قبل أيام اعتقلت المخابرات العراقية 5 من كبار قيادات داعش الذين زودوا السلطة العراقية بمعلومات هامة قادت إلى ضربة جوية من قبل الطيران العسكري العراقي على اجتماع كان يضم نحو 40 قياديا داعشيا داخل #سوريا.

وكانت عملية إلقاء القبض على تلك العناصر الذين كان أبرزهم #صدام_الجمل منفذ عملية إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة، جرت داخل الأراضي السورية التي وصفت من قبل القيادات الأمنية العراقية بالنوعية.

وهذه هي المرة الثالثة الذي يستخدم فيها العراق طائرات F16 العسكرية لضرب عناصر داعش في سوريا.