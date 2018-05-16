الصدر: مقبلون على تشكيل حكومة تكنوقراط

كشف زعيم التيار الصدري وزعيم تحالف "سائرون" الانتخابي في العراق، مقتدى الصدر، الثلاثاء، عن نيّته تشكيل حكومة جديدة من "التكنوقراط" غير حزبية، وذلك في تغريدة عبر حسابه الرّسمي على "تويتر".



وقال زعيم التيار الصدري في نص تغريداته "لن تكون هناك خلطة عطار ومُقبلون على تشكيل حكومة تكنوقراط تكون باباً لرزق الشعب، ولا تكون منالاً لسرقة الأحزاب"، على حد تعبيره.

لن تكون هناك (خلطة عطار) مقبلون على تشكيل حكومة تكنقراط تكون باباً لرزق الشعب ولا تكون منالاً لسرقة الاحزاب.. كلا للهيئات الإقتصادية

مقتدى محمد الصدر — السيد مقتدى الصدر (@Mu_AlSadr) ١٥ مايو ٢٠١٨

وحقق الصدر انتصاراً كبيراً في الانتخابات العراقية، وحصد أصوات النَّاخبين في أغلب محافظات الوسط والجنوب.

وكان الصدر قد كتب في تغريدة نشرها الاثنين، بالقول "إننا "سائرون" بـ "حكمة" و"وطنية" لتكون "إرادة" شعبنا مطلبنا ونبني "جيلا جديدا" ولنشهد "التغيير" نحو الإصلاح وليكون "القرار" عراقياً فنرفع "بيارق النصر"، ولتكون "بغداد" العاصمة "هويتنا"، وليكون "حراكنا الديمقراطي" نحو تأسيس حكومة أبوية من "كوادر" تكنوقراط لا تحزب فيها".