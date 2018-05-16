مسلحون يحاصرون مراكز اقتراع في كركوك

يحاصر مسلحون عدة مراكز تصويت في مدينة #كركوك، اليوم الأربعاء، بعد أربعة أيام من إجراء الانتخابات العامة في العراق.

وقال رياض بدران، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في العراق، إن المسلحين الذين لم يحدد هويتهم، يمارسون ضغوطا على المفوضية لتغيير نتائج الانتخابات.

وأضاف: "بعض المفوضين هم بحكم الرهائن"، مطالباً السلطات بحمايتهم. ومنع المسلحون استكمال فرز الأصوات في المراكز المحاصرة.

وأكد بدران أن نتائج 186 من صناديق الاقتراع لم تفرز من كركوك، التي شهدت تصعيدا في التوترات منذ سيطرت القوات الاتحادية على المدينة التي كانت في قبضة الأكراد العام الماضي. وأوضح بدران أن 90% من الأصوات من كركوك تم فرزها.

وشكت عدة أحزاب من التزوير بعد إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية السبت.

وقال بدران إن النتائج النهائية الرسمية للانتخابات ستعلن خلال اليومين المقبلين.

وثار خلاف على النتائج الأولية في كركوك بين التركمان والعرب في المنطقة التي تضم عددا كبيرا من الأكراد كذلك.

وقالت المفوضية، أمس الثلاثاء، إن النتائج الأولية من كركوك تشير إلى فوز الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو من الأحزاب الكردية التاريخية في الإقليم.

والانتخابات التي أجريت يوم السبت هي الأولى التي تجرى في العراق منذ هزيمة تنظيم داعش العام الماضي أمام القوات العراقية وتحالف تقوده الولايات المتحدة.

وأظهرت النتائج الأولية على مستوى البلاد فوزا مفاجئا لكتلة تدعم رجل الدين مقتدى الصدر غير المتحالف مع إيران.

ويظهر حساب رويترز للنتائج المحلية المعلنة على مدى الأيام الثلاثة الماضية تقدم قائمة الصدر، تليها قائمة العامري، وهو حليف لإيران، تليهما قائمة حيدر العبادي رئيس الوزراء الحالي.

وقال مصدران مطلعان على العملية السياسية الجارية، إن الجنرال الإيراني قاسم سليماني أجرى محادثات مع ساسة في بغداد لتشجيع تشكيل حكومة جديدة تحظى بموافقة إيران.