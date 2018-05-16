الصدر يدعو للحوار والمفوضية تتعرض للتهديد وإيران تضغط

بينما كان زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر قد أعلن في وقت سابق في تغريدة عبر تويتر، عن عدم قبوله بما وصفه بخلطة العطار، في إشارة إلى المباحثات التي يقودها #قاسم_سليماني لتشكيل الحكومة، بين العامري والمالكي، ومطالبته بإنشاء حكومة تكنوقراط، تتوارد أنباء عن توقيع وثيقة للتحالف بين العامري والمالكي و #العبادي.

وأعلنت #مفوضية_الانتخابات اليوم الأربعاء عن تهديد أحد مفوضيها إلى تهديد بالقتل، وأوضحت أن المفوض "سعيد كاكه إي" تعرض للتهديد بالقتل هو وعائلته من إحدى الجهات السياسية المتضررة من نتائج الانتخابات وإجباره على تقديم استقالته أو الظهور في وسائل الإعلام لغايات تخص تلك الجهة السياسية، مضيفة أن العديد من موظفي مكاتبها تعرضوا لضغوط هائلة.

موضوع يهمك يحاصر مسلحون عدة مراكز تصويت في مدينة #كركوك، اليوم الأربعاء، بعد أربعة أيام من إجراء الانتخابات العامة في العراق.وقال... مسلحون يحاصرون مراكز اقتراع في كركوك العراق

وتعقد المفوضية اليوم مؤتمرا لتوضيح ما تعرض له "سعيد كاكه إي" وبيان موقفها من ذلك.

وفي إطار تشكيل التحالفات، نقلت وسائل إعلام محلية تابعة لميليشيات عصائب أهل الحق، عن توقيع اتفاقية بين قوائم الفتح ودولة القانون والنصر لإنشاء الكتلة الأكبر داخل البرلمان، لتشكيل الكابينة الحكومية.

وأوضحت الوثيقة حسب المصدر، أن الوثيقة تضمنت الاتفاق على عدم تسنم منصب رئاسة الوزراء لأي من رؤساء تلك القوائم.

فيما أعلن مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، في تغريدة عبر تويتر، عن دعوته الشركاء السياسيين للمباحثات، وطالبهم بترك الخلافات والبحث في المشتركات مع جميع زعماء التحالفات الجديدة، مستغلين شهر رمضان الكريم للتحاور، على حد وصفه، مضيفاً أن بابه مفتوح ويديه ممدودتان لأجل بناء العراق وتشكيل حكومة تكنوقراط.

والجميع يترقب ما ستؤول إليه الساعات القادمة من المفاجآت السياسية.