الدنمارك تعتزم سحب قواتها الخاصة من العراق

أعلنت #الدنمارك أنها ستسحب قواتها الخاصة التي تشكل جزءاً من #التحالف_الدولي الذي يقاتل تنظيم #داعش، بعدما استعادت القوات العراقية السيطرة على المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة التنظيم في #العراق.

قال وزير الخارجية، أندرس سامويلسن: "لقد وصلنا الآن إلى نقطة يمكننا أن نبدأ فيها سحب قواتنا الخاصة"، التي كانت تشارك في العراق كمستشارين ومدربين، كجزء من عملية (العزم المتأصل).

وأضاف سامويلسن، الخميس، "من المهم التأكيد على أن المعركة ضد داعش لم تنته بعد"، مشيراً إلى أن الدنمارك ستواصل مساهمتها في القتال ضد داعش بمنشأة رادار وفريق على الأرض.