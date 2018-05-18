الحكيم والصدر يجتمعان لبلورة تشكيل "الكتلة الأكبر"

اجتمع رئيسا تيار الحكمة عمار الحكيم والتيار الصدري مقتدى الصدر في النجف لبلورة تشكيل "الكتلة الأكبر".

وقال الصدر في مؤتمر صحافي مشترك مع الحكيم، عقب انتهاء الاجتماع إن ما دار بينه وبين الحكيم هو من أجل العراق ولرفع معاناة الشعب العراقي.

وأكد زعيم تحالف سائرون مقتدى الصدر خلال المؤتمر أنهم "مقبلون على مرحلة جديدة لبناء العراق ودولة أبوية تكنوقراط".

من جانبه، قال الحكيم إن الحكمة وسائرون سيبحثان مع القوى الأخرى تشكيل الحكومة"، وأشار إلى أن توجههما وطني عابر للمحاصصات المذهبية لبناء حكومة قوية بقرار عراقي مستقل.

وأكد الحكيم أن كلاً من "سائرون" و"تيار الحكمة الوطني" يرغبان في تشكيل حكومة قوية قريبة من الشعب من خلال بناء دولة المؤسسات.