البرلمان العراقي يناقش تداعيات نتائج الانتخابات

يعقد مجلس النواب العراقي، السبت، جلسة تداولية برئاسة سليم الجبوري، وبحضور 105 نواب لمناقشة تداعيات نتائج الانتخابات.

وأفادت تسريبات بأن الجبوري قرر عقد جلسة استثنائية للبرلمان الاتحادي لمناقشة أزمة نتائج الانتخابات والاعتراضات التي واجهتها مع التشكيك في نزاهة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما تداولت وسائل إعلام محلية نسخة عن طلب مقدم من عشرات النواب إلى رئاسة البرلمان لعقد جلسة ومناقشة الموضوع.

يذكر أن قائمة الصدر تصدرت نتائج التصويت وحصلت على 55 مقعداً، يقابلها 52 مقعداً لـ "النصر" وفق إعلان أولي لمفوضية الانتخابات.