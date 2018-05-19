بعد إعلان النتائج الرسمية.. الصدر للعراقيين: لن نخيبكم

بعد أن أكدت النتائج النهائية الرسمية للانتخابات التشريعية في العراق، و التي أعلنت ليل الجمعة السبت، تصدر كتلة #سائرون، المدعومة من رجل الدين الشيعي #مقتدى_الصدر وجه الأخير رسالة إلى ناخبيه.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر فجر السبت: "صوتكم شرف لنا وأمانة في أعناقنا.. فقد انتصر العراق والإصلاح بأصواتكم..".

وتابع قائلاً: "لن نخيبكم.. والعتب كل العتب على من خذل العراق والإصلاح ممن كنا نظن بهم خيراً".

صوتكم شرف لنا وامانة في اعناقنا.. فقد انتصر العراق والإصلاح باصواتكم.. ولن نخيبكم.. والعتب كل العتب على من خذل العراق والإصلاح ممن كنا نظن بهم خيراً#الاصلاح_ينتصر_والفساد_ينحسر#شكرا_لله

مقتدى محمد الصدر — السيد مقتدى الصدر (@Mu_AlSadr) May 18, 2018

وقد رسمت عدة تساؤلات حول الطرف المقصود من التغريدة، لا سيما قوله "من خذل الإصلاح"، التي فسرت بأنها تلمح إلى حكومة حيدر العبادي، وقد تعني بالتالي ابتعاده عن التحالف مع كتلة #النصر التي حلت في المرتبة الثالثة بعد "الفتح"، من أجل تشكيل الحكومة. في حين رأى آخرون أنها غامضة، وأن تحالف الصدر يتجه للاتفاق مع "النصر" بحسب ما تشي كافة التصريحات والمواقف السابقة من قبل الطرفين.

يذكر أن تحالف "سائرون" الذي يدعمه الصدر، تصدر النتائج النهائية للانتخابات العراقية التي أعلنت ليل الجمعة السبت.

واحتلت قائمة سائرون 54 مقعداً في البرلمان، تلتها قائمة الفتح التابعة لميليشيا الحشد الشعبي بـ 47 مقعداً، ثم ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي بواقع 42 مقعداً برلمانياً.

أما ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي فحصد 26 مقعدا، وحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني استطاع أن يحصل على 25 مقعداً في البرلمان.