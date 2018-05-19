من هم وزراء العبادي الذين فازوا في الانتخابات النيابية؟

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الجمعة، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني عشر من أيار/مايو الجاري، وتمكَن عدد من الوزراء الحاليين في حكومة #حيدر_العبادي أن ينالوا ثقة ناخبيهم ويفوزوا بمنصب في البرلمان العراقي القادم.

أما أبرز الوزراء فهم وزير الداخلية " #قاسم_الأعرجي" الذي حصد أعلى الأصوات في محافظة واسط شرقي العراق، ووزير النفط "جبار اللعيبي" الذي حصل على المرتبة السادسة من حيث عدد الأصوات في العراق وسيمثل محافظة البصرة عن قائمة النصر التابعة لرئيس الوزراء العبادي في البرلمان القادم.

واستطاع وزير التربية "محمد إقبال الصيدلي"، وهو الآخر من الكابينة الوزارية لحيدر العبادي، أن يكسب مقعدا في البرلمان عن محافظة #الموصل، و"عبدالحسين عبطان" وزير الشباب والرياضة الذي حصل على المرتبة الرابعة في قائمة أعلى الأصوات المكتسبة في الانتخابات الماضية وترأس قائمة تيار الحكمة في العاصمة بغداد ليتأهل إلى البرلمان القادم، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية "محمد شياع السوداني" وفاز بمقعد نيابي عن العاصمة بغداد، ووزير الكهرباء "قاسم الفهداوي" الذي ترأس قائمة "عابرون" في بغداد وبأصوات ناخبيه أصبح نائباً في مجلس النواب العراقي الجديد.

كما حصل وزير الزراعة "فلاح زيدان" على مقعد نيابي بعدما ترأس القائمة الوطنية التابعة لرئيس الوزراء الأسبق #إياد_علاوي في الموصل، وآخر الوزراء الحاصلين على مقعد نيابي هو وزير النقل "كاظم فنجان" الذي استطاع أن يكسب أصوات ناخبيه في محافظة البصرة لتؤهله إلى مجلس النواب القادم.

أما أبرز الوزراء الخاسرين الذين رشحوا أنفسهم إلى مجلس النواب، فهم وزير التخطيط ووزير التجارة وكالة "سلمان الجميلي"، ووزيرة الصحة "عديلة حمود" ووزيرة الإسكان والبلديات "آن نافع الأوسي".

يُذكر أن أكثر من سبعة آلاف مرشح من عموم العراق يتنافس من أجل الوصول إلى مقاعد مجلس النواب العراقي البالغ 329 مقعدا نيابيا، ومن أهم واجباته التصويت على تشكيل الحكومة ومراقبة عملها إلى جانب تشريع القوانين.