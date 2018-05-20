كركوك.. مطالبات بتدخل أممي لإعادة العد والفرز

طالب التحالف العربي في كركوك بتدخل الأمم المتحدة، لضمان نزاهة عد وفرز الأصوات في المحافظة، فيما كشف عن مجموعة خروقات قامت بها مفوضية الانتخابات ومكتبها في #كركوك.

وفي بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي، السبت، أشار عضو التحالف، حاتم الطائي، إلى أن النتائج التي أعلنتها المفوضية لا تمثل الحجم الحقيقي للتحالف العربي، كاشفاً عن تسجيل طعون بهذه النتيجة بعد تسجيل العديد من المشاكل والخروقات والمخالفات الإدارية واللوجستية والفنية التي شهدتها عمليات الاقتراع والتي أدت الى نتائج غير حقيقية، على حد قوله.

وأضاف أن ذلك انعكس على النتائج بصورة مباشرة، ما أدى إلى اندلاع التظاهرات ونزول الناس إلى الشارع.

كما طالب الطائي الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لإعادة العد والفرز لصناديق كركوك، لضمان نزاهة العملية الانتخابية ونتائجها والكشف عن المزورين.