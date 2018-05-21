الانتخابات العراقية.. نواب يقدمون مقترحا بإلغاء النتائج

اعتراضاً على النتائج النهائية المعلنة من قبل مفوضية الانتخابات، قام عدد من النواب بتقديم مقترح إلى رئاسة مجلس النواب، ينص على إلغاء نتائج الانتخابات.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، أن عدداً من النواب قاموا اليوم بتقديم مقترح ينص على إلغاء النتائج الانتخابات واستبدال المفوضية الحالية بتسعة قضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى مع انتداب قاضٍ في كل محافظة ليكون مسؤولاً عن المكتب الانتخابي، كما بين المقترح إلغاء العمل بالأجهزة الإلكترونية واعتماد العد والفرز اليدوي بدلاً عنها.

وفي هذا الإطار استبعد النائب جاسم البياتي تمرير قانون إلغاء الانتخابات.

وقال البياتي إن الموضوع برمته لا يمكن تحقيقه فعلياً، لأنه سيترك فراغاً قانونياً وتشكيل حكومة طوارئ، ولا يمكن المغامرة بهذا المقترح في ظل الأوضاع التي يمر بها العراق.

وأضاف البياتي أن استكمال نصاب الجلسات أمر ليس بالسهل للتصويت على هذا المقترح، كما رأينا بجلسة السبت الماضي التي كانت مقررة أن تكون طارئة، كما أن هناك عشرات النواب قد تجددت عضويتهم، ما يعني أنهم لا يحضرون هذه الجلسة، مبيناً أن الحكومة ستطعن بمقترح القانون أمام المحكمة الاتحادية.