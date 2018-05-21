البصرة تستضيف بطولة غرب آسيا لكرة القدم

أعلن الاتحاد الكرة العراقي لكرة القدم أن ملعب "جذع النخلة" بمحافظة البصرة سيحتضن بطولة غرب آسيا للمنتخبات الوطنية لكرة القدم.

وقال اتحاد كرة القدم، في بيان، إن دول غرب آسيا في العاصمة الأردنية عمان وافقت خلال اجتماع، على منح العراق حق استضافة بطولة غرب آسيا في محافظة البصرة، موضحاً أن موعد البطولة سيكون في ديسمبر، العام الجاري.

وفي هذا الإطار تقدم رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بالتهنئة للشعب العراقي، باستضافة بطولة غرب آسيا 2018 للمنتخبات الوطنية في البصرة.

وأشار إلى أن الحكومة العراقية عازمة على توفير جميع المستلزمات لإنجاح البطولة الكروية، مضيفاً أنه سيتم تجهيز واستكمال كافة النواقص في الملاعب المستضيفة للبطولة والأماكن المحيطة بها.

ويعد هذا الحدث الأول من نوعه منذ سنوات الحظر.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قد أعلن في مارس الماضي قراره رفع الحظر الكروي، الذي استمر لأكثر من عقدين عن ملاعب البصرة وكربلاء وأربيل، بعد حرمان استمر لأكثر من عقدين على إقامة المباريات الودية والرسمية.