الصدر: لا تتوقعوا مني أي تخندق طائفي

غرَّد مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري بالعراق، مجدداً معلناً رفضه العودة إلى المحاصصة الطائفية، مؤكداً على نيته تكوين تحالف عراقي شامل لقيادة البلاد في المرحلة القادمة.

وقال الصدر في تغريدته الجديدة، على حسابه في "تويتر": "أنا مقتدى.. شيعي في العُلا.. سني الصدى.. مسيحي الشذى.. صابئي الرؤى.. إيزيدي الوَلا.. إسلامي المنتهى.. مدني النُهى.. عربي القنى.. كردي السنا.. آشوري الدُنى.. تركماني المُنى.. كلداني الفني.. شبكي الذُرى.. (عراقي أنا)".

وأضاف الصدر: "فلا تتوقعوا مني أي تخندق طائفي يعيد لنا الردى ويجدد العِدى.. بل نحو تحالف عراقي شامل، وتلك هي البشرى ولن نتنازل عن ذلك طول المدى.. #عراقي_الهوى".

يذكر أن الصدر التقى مؤخراً زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس الوزراء حيدر العبادي، وهادي العامري زعيم قائمة الفتح، مما يشير إلى أن هناك مباحثات جارية تهدف إلى إيجاد المشتركات بين الكتل السياسية.

وتشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً واسعاً بين جميع الأطراف السياسية، لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ متطلبات المواطن العراقي وبعيدة عن السياسات المنتهجة من قبل الحكومات السابقة.