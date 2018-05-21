مباحثات بين الصدر والعامري لتشكيل حكومة وطنية

أجرى زعيم تيار سائرون #مقتدى_الصدر في مقر إقامته وسط #بغداد، مباحثات مع رئيس منظمة بدر زعيم تحالف الفتح #هادي_العامري الذي هنأ الصدر بفوز #تحالف_سائرون في الانتخابات البرلمانية.

وتناولت المباحثات تطورات العملية السياسية، وضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وطنية وصفها الصدر بالأبوية، تقدم الخدمات للشعب وتحقق تطلعاته المشروعة، وطالب الصدر الكتل الفائزة ممن تحمل النهج الوطني بتشكيل الحكومة، على حد تعبيره.

ويأتي اللقاء مع العامري بعد أقل من 24 ساعة من لقائه رئيس الوزراء حيدر العبادي، في إشارة إلى احتمال تشكيل ائتلاف. وحلت كتلة العبادي في المركز الثالث بعد منافسيه الصدر والعامري، لكنه مازال يمثل مرشحا توافقيا.

وقبل يومين، استقبل الصدر عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة، الذي فاز بنحو 20 برلمانيا، لتكوين رؤى مشتركة نحو التحالفات القادمة.

يشار إلى أن قائمة سائرون استطاعت أن تحصد 54 مقعداً برلمانياً، وتحالف النصر استطاع أن يحصل على 42 مقعداً نيابياً، ما يؤهلهما لتشكيل الكتلة الأكبر بالتحالف مع تيار الحكمة لتشكيل الحكومة المقبلة.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت أمس عن تصدر قائمة سائرون بزعامة الصدر، وفقا للنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار/مايو الجاري.

ويترقب الشارع العراقي ما ستحمل له الأيام القادمة من تحالفات سياسية تسعى لتشكيل حكومة تقدم من خلالها أفضل الخدمات له، خاصة بعد مرور أشهر على العمليات العسكرية ضد داعش.