الحكومة العراقية.. العبادي يؤكد تطابق الرؤى مع الصدر

أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف النصر، حسين العادلي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس تحالفه رئيس الوزراء حيدر العبادي اتفق خلال لقائه زعيم التيار الصدري على الرؤية العامة لتنظيم العمل السياسي المقبل.

وأكد العادلي على تطابق الأفكار ووجهات النظر بين رئيس تحالف النصر حيدر العبادي، وزعيم تحالف سائرون مقتدى الصدر، مبيناً أن الاتفاق على خارطة الطريق حصل في اللقاء الأخير الذي جمعهما ببغداد، إذ وضعا الأسس والمبادئ العامة لتنظيم العمل الحكومة المقبلة.

وبين أن النصر وسائرون منفتحون على جميع الكتل السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر في المرحلة القادمة، بعيدا عن المحاصصة.

وأضاف العادلي أن تحالف النصر بصدد العمل على برنامج متكامل لبناء الدولة والأقرب لنا والأبعد يتحدد على أساس هذا البرنامج.

وفي إطار اللقاءات والمباحثات السياسية استقبل مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، ببغداد في لقاءات منفردة، كلاً من أسامة النجيفي رئيس البرلمان السابق ورئيس تحالف القرار العراقي، وفاضل ميراني السكرتير العام لحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني.

وخلال اللقاء مع النجيفي، أكد الصدر على رؤيته للمرحلة المقبلة بضرورة السير على المنهج الوطني، وبعيدا عن النظرات الضيقة والفئوية والنزول عند تطلعات المواطنين في العيش بسلام وأمان وتوفير كافة الخدمات لهم وإبعاد شبح الطائفية.

كما استقبل الصدر وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي ضم كلاً من خسرو گوران وبنگين ريكاني وشوان محمد طه وأوميد صباح وأجرى معهم مباحثات حول العمل السياسي المقبل، مشدداً على أن تتجه الحكومة في المرحلة القادمة على حل جميع المشاكل العالقة مع الكرد والعمل بأبويّة مع جميع مكونات الشعب العراقي، على حد تعبيره.

كما أكد الصدر على ضرورة وحدة الموقف الكردي إزاء الأحداث والتطورات السياسية في البلد.

من جانبه عبر الوفد عن ارتياحه لهذا اللقاء مقدمين التهاني بمناسبة فوز تحالف سائرون الوطني في الانتخابات التشريعية وتصدره على باقي القوائم.