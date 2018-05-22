الصدر يلتقي إياد علاوي في بغداد

استقبل زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر في مقر إقامته في #بغداد، مساء الاثنين، #إياد_علاوي نائب رئيس الجمهورية ورئيس قائمة الوطنية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات العملية السياسية، وأهمية العمل بمبدأ الوطنية الحقيقية، والابتعاد عن كل أنواع الاصطفافات والتخندقات، كما تم التركيز على سد الثغرات التي تكتنف العملية السياسية، والإسراع بتشكيل الحكومة لتقوم بمسؤولياتها، وأكد الصدر على أولويات الشعب العراقي في محاربة الطائفية والفساد وتثبيت أسس العدالة الاجتماعية والتنعم بخيراته وموارده.

يذكر أن الصدر التقى مؤخراً زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس الوزراء حيدر #العبادي، وهادي العامري زعيم قائمة الفتح، ما يشير إلى أن هناك مباحثات جارية تهدف إلى إيجاد المشتركات بين الكتل السياسية.

وتشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً واسعاً بين جميع الأطراف السياسية لـ #تشكيل_حكومة قادرة على تنفيذ متطلبات المواطن العراقي وبعيدة عن السياسات المنتهجة من قبل الحكومات السابقة.