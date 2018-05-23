الحكيم: حكومة العراق المقبلة لا إيرانية ولا أميركية

أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، أن قرار تشكيل الحكومة المقبلة عراقي مستقل.

وقال الحكيم في مؤتمر صحافي خلال زيارته للكويت، "نعمل على أن تكون الحكومة العراقية المقبلة حكومة أغلبية وطنية، وحريصون على أن تشكل بقرار عراقي مستقل".

وأكد الحكيم الذي حصل تياره على 19 مقعدا في الانتخابات العراقية، أن الحكومة العراقية المقبلة لن تكون إيرانية أو أميركية.

وتطرق الحكيم لتحالف "سائرون" المدعوم من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والذي تصدر نتائج الانتخابات “جددنا التحالف مع التيار الصدري، وهو حليف أساسي لنا".

وعلى الرغم من فوز "سائرون" بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان، إلا أن ذلك لا يضمن بشكل تلقائي أن الصدر سيتمكن من اختيار رئيس للحكومة الجديدة.

ونظرا لعدم فوز كتلة انتخابية بأغلبية مطلقة من المتوقع أن تستمر المفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية عدة أشهر.

وحلت كتلة الفتح في المركز الثاني. ويرأس العامري، أحد أقوى الشخصيات في العراق، تحالفا من فصائل مسلحة ويحتفظ بعلاقات قوية مع إيران منذ عقود.