العراق.. "داعش" يخطف ويقتل مختار قرية في كركوك

أعلن مصدر أمني خاص في شرطة كركوك الأربعاء، عن مقتل مختار قرية في قضاء حويجة التابعة لمحافظة كركوك.

وأوضح المصدر أن عدداً من عناصر داعش تسللوا في وقت متأخر من ليل أمس الثلاثاء إلى قرية تابعة لقضاء حويجة وقاموا باختطاف مختار القرية وقتله، بتهمة التعاون مع الأجهزة الأمنية العراقية بحسب المصدر.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن عثرت صباح الأربعاء، على جثة الضحية في محيط القرية وعليها آثار إطلاق النار في منطقة الرأس.

وتداولت صورة لرجل كبير بالسن عبر وسائل إعلام محلية، نسبت إلى حسابات موالية لداعش قتل على أيدي مسلحي التنظيم.

وفي هذا السياق، عزا قائم مقام قضاء الحويجة غربي كركوك سبهان الجبوري أسباب الخروقات الأمنية في مختلف مناطق كركوك إلى وجود تهاون من بعض السلطات الأمنية بالتغاضي عن المطلوبين وأعوان داعش ومنحهم حرية العودة إلى الحويجة وتوابعه.

وتابع الجبوري، بأن على الحكومة والسلطات الأمنية إعادة النظر بالكثير من خططها الأمنية التي اخترقها الدواعش بدعم وتسهيلات من قبل بعض الجهات السياسية وقيادات عشائرية.

وأشار إلى وجود مناطق حاضنة وولاّدة لعصابات الإرهاب والجريمة بتلك المناطق تتطلب حلولاً حازمة وردعاً جاداً من قبل الجهات الأمنية المعنية.

كما أن مناطق الرشاد والرياض المحاذية لتلال حمرين من أخطر معاقل داعش، ولا يمكن تطهيرها بعمليات أمنية وقتية أو إجراءات محدودة.

يذكر أن عناصر داعش ما زالوا ينشطون في حوض حمرين بسبب جغرافية المنطقة وتعقيداتها.

وتشهد محافظة كركوك هجمات متكررة في الأشهر القليلة الماضية بين الحين والآخر، فيما تقول القوات الأمنية إنها تقوم بملاحقة عناصر التنظيم في المنطقة.

وكان العراق قد أعلن استعادة كامل أراضيه من قبضة داعش، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.